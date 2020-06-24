ВНО 2020 в западных областях предлагают отложить из-за паводков. Фото: panorama.if.ua

https://racurs.ua/n140223-vno-2020-v-zapadnyh-oblastyah-predlagaut-otlojit-iz-za-pavodkov.html

Ракурс

ВНО 2020 из-за сильных паводков в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях предлагают перенести на более поздний срок. Паводки были вызваны сильными дождями, которые стали причиной затопления многих населенных пунктов.

В Украинском центре оценивания качества образования предлагают всем участникам внешнего независимого оценивания, которые не имеют возможности добраться до пунктов тестирования или сомневаются, что могут добраться до этих пунктов, сдать тесты позже.

На сайтах Львовского и Ивано-Франковского региональных центров будет размещен образец заявления об участия в дополнительной сессии ВНО. Для участия в дополнительной сессии участники должны подать такое заявление.

Вопрос сдачи ВНО в областях, пострадавших от паводков, также был поднят премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время брифинга. Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день более ста детей оказались заблокированными в своих населенных пунктах и физически не смогут приехать в пункты сдачи ВНО.

Премьер-министр заверил, что выпускникам и родителям не стоит переживать по данному поводу. Эти дети смогут позже сдать ВНО, место и время проведения которых будет определено чуть позже.

Шмыгаль добавил, что в настоящее время нужно думать о сохранении жизни и здоровья людей.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который фактически освобождает выпускников от обязательного ВНО. Тестирование могут не проходить выпускники 11-х классов, которые не планируют в этом году поступать в вузы.