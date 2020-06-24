Потоп в Карпатах: паводок подтопил 5 тыс. домов, разрушил 100 мостов, изувечил дороги и газопроводы, фото — Черновцыгаз

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Паводок в Карпатах привел к катастрофическим разрушениям. Только в Ивано-Франковской области подтоплены 4 тыс. 596 жилых домов в 165 населенных пунктах, разрушены 90 мостов.

Всего в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС. Больше всего населенных пунктов подтопило в Ивано-Франковской (165), Черновицкой области (18), Львовской (8) и Закарпатской (3) областях.

Спасатели Ивано-Франковской области сообщили, что ливни и дождевые паводки затронули 15 районов, погибли три человека. ГСЧС уже отселила три сотни человек. Залило водой и грязью почти 9 тыс. приусадебных участков, 3 тыс. подвалов, 427 км автодорог, 110 км дорог разрушены. Придется восстанавливать или строить по-новому 90 мостов.

ГСЧС отправила муку, сахар, крупы и хлеб для жителей Верховинского района, который отрезала непогода.

В Ивано-Франковской области перекрыли некоторые дороги государственного значения в Верховинском и Галицком районах. Провалилась почва в селе Буковец. В результате дорогу государственного значения Р-24 Татаров — Каменец-Подольский закрыли.

В Черновицкой области утром 24 июня произошел обрыв на газопроводе. Несколько сел, в которых живет почти 4 тыс. человек, остались без газа.

В селе Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и по одной из улиц подмыло газопровод. Руководитель «Региональной газовой компании» Олег Никоноров сообщил, что Черновцы обеспечиваются газом из резервного направления.

«Черновцыгаз» поддерживают давление из резервного направления. Белое, Ревне, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (более 1 тыс. абонентов), — написал Никаноров в Фейсбук.

Дождь и порывы ветра оборвали линии электропередач и обесточили 120 населенных пунктов в шести областях. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область (62), Сумская (17), Житомирская (16), Черновицкая (13) области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым срочно вылетел в Ивано-Франковскую область. Там они проведут встречу с комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме Карпат, сильные ливни залили и другие города на западе Украины. В Ровно, например, автомобилисты могли в некоторых районах не ехать, а только плавать по дорогам города.