На многих пляжах Одещины морская вода не отвечает нормам. Фото: Relax.ua

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Ракурс

В Одесской области морская вода на многих пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Об этом свидетельствует результаты проведенных исследований.

Исследования проводились Одесским лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было взято 93 пробы воды на пляжах Одессы и области. Анализы показали, что 29 проб не отвечают санитарно-микробиологическим нормам. Несоответствие нормам было обнаружено в воде, отобранной на пляжах Одессы и поселка городского типа Затока.

Кроме того, четыре пробы воды были проверены на соответствие санитарно-химическим показателям. Все они отвечали гигиеническим нормам.

Как ранее писал «Ракурс», в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией в Одессе ужесточили карантин. Правоохранители будут следить за соблюдением карантинных правил на пляжах и базах отдыха.