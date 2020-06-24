На многих пляжах Одещины морская вода не отвечает нормам — Минздравhttps://racurs.ua/n140190-na-mnogih-plyajah-odeschiny-morskaya-voda-ne-otvechaet-normam-minzdrav.htmlРакурс
В Одесской области морская вода на многих пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Об этом свидетельствует результаты проведенных исследований.
Исследования проводились Одесским лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего было взято 93 пробы воды на пляжах Одессы и области. Анализы показали, что 29 проб не отвечают санитарно-микробиологическим нормам. Несоответствие нормам было обнаружено в воде, отобранной на пляжах Одессы и поселка городского типа Затока.
Кроме того, четыре пробы воды были проверены на соответствие санитарно-химическим показателям. Все они отвечали гигиеническим нормам.
Как ранее писал «Ракурс», в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией в Одессе ужесточили карантин. Правоохранители будут следить за соблюдением карантинных правил на пляжах и базах отдыха.