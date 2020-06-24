Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На многих пляжах Одещины морская вода не отвечает нормам. Фото: Relax.ua

На многих пляжах Одещины морская вода не отвечает нормам — Минздрав

24 июн 2020, 10:15
999

В Одесской области морская вода на многих пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Об этом свидетельствует результаты проведенных исследований.

Исследования проводились Одесским лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было взято 93 пробы воды на пляжах Одессы и области. Анализы показали, что 29 проб не отвечают санитарно-микробиологическим нормам. Несоответствие нормам было обнаружено в воде, отобранной на пляжах Одессы и поселка городского типа Затока.


Кроме того, четыре пробы воды были проверены на соответствие санитарно-химическим показателям. Все они отвечали гигиеническим нормам.

Как ранее писал «Ракурс», в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией в Одессе ужесточили карантин. Правоохранители будут следить за соблюдением карантинных правил на пляжах и базах отдыха.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров