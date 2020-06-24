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Ракурс
На багатьох пляжах Одещини морська вода не відповідає нормам. Фото: Relax.ua

На багатьох пляжах Одещини морська вода не відповідає нормам — МОЗ

24 чер 2020, 10:15
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В Одеській області морська вода на багатьох пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічними нормам. Про це свідчать результати проведених досліджень.

Дослідження проводилися Одеським лабораторним центром Міністерства охорони здоров’я України, повідомляє прес-служба відомства.

Всього було взято 93 проби води на пляжах Одеси та області. Аналізи показали, що 29 проб не відповідають санітарно-мікробіологічними нормам. Невідповідність нормам було виявлено у воді, відібраній на пляжах Одеси та селища міського типу Затока.


Крім того, чотири проби води були перевірено на відповідність санітарно-хімічними показникам. Усі вони відповідали гігієнічним нормам.

Як раніше писав «Ракурс», у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в Одесі посилили карантин. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням карантинних правил на пляжах та базах відпочинку.

Джерело: Ракурс


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