В Україні зафіксовано новий добовий коронавірусний антирекорд. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140189-v-ukrayini-zafiksovano-novyy-dobovyy-koronavirusnyy-antyrekord.html

Ракурс

В Україні знову різко зросла кількість хворих на коронавірус. За останню добу зафіксовано 940 нових випадків інфікування COVID-19. Це найвищий добовий показник зараження выд початку епідемії в Україні.

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу від коронавірусу вилікувалися 453 особи, 16 пацієнтів померли.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано у Львівській (203), Рівненській (126) та Закарпатській (79) областях. У Києві за останню добу коронавірусом заразилися 99 осіб.

Всього від початку епідемії в Україні коронавірусом інфікувалися 39 тис. 14 осіб, вилікувалися 17 тис. 409 осіб, а 1 тис. 51 пацієнт помер.

У МОЗ закликали усіх українців суворо дотримуватися правил карантину, використовувати захисні маски та систематично користуватися дезінфекторами.

Степанов заявив, що міністерство починає розгортати нові лікарні для розміщення хворих на коронавірус. У деяких областях очікується сплеск коронавірусу через недотримання елементарних карантинних правил.

Як раніше писав «Ракурс», харківські медики з обласного диспансеру радіаційного захисту відмовляються лікувати коронавірусних хворих і масово звільняються.