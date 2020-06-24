В Украине зафиксирован новый суточный коронавирусный антирекорд. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине снова резко возросло количество больных коронавирусом. За последние сутки зафиксированы 940 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заражения с начала эпидемии в Украине.

Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки от коронавируса излечились 453 человека, 16 пациентов скончались.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской (203), Ровенской (126) и Закарпатской (79) областях. В Киеве за последние сутки коронавирусом заразились 99 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом инфицировались 39 тыс. 14 человек, излечились 17 тыс. 409 человек, а 1 тыс. 51 пациент умер.

В Минздраве призвали всех украинцев строго соблюдать правила карантина и дистанцию, использовать защитные маски и систематически пользоваться дезинфекторами.

Степанов заявил, что министерство начинает разворачивать новые больницы для размещения больных коронавирусом. В некоторых областях ожидается всплеск коронавируса из-за несоблюдения элементарных карантинных правил.

Как ранее писал «Ракурс», харьковские медики из областного диспансера радиационной защиты отказываются лечить коронавирусных больных и массово увольняются.