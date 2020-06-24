Потоп у Карпатах: паводок підтопив 5 тис. будинків, зруйнував 100 мостів, понівечив дороги та газогони, фото — Чернівцігаз

https://racurs.ua/ua/n140191-5-000-pidtoplenyh-budynkiv-100-zruynovanyh-mostiv-ponivecheni-dorogy-ta-gazogony-styhiyne-lyho.html

Ракурс

Паводок у Карпатах призвів до катастрофічних руйнувань. Тільки в Івано-Франківській області підтоплено 4 тис. 596 житлових будинків у 165 населених пунктах, зруйновано 90 мостів.

Всього у західних областях України підтоплено 197 населених пунктів, повдіомляє прес-служба ДСНС. Найбільше населених пунктів підтопило в Івано-Франківській (165), Чернівецькій (18), у Львівській (8) та Закарпатській областях (3).

Рятувальники Івано-Франківщини повідомили, що зливи та дощові паводки зачепили 15 районів, загинули три людини. ДСНС вже відселила три сотні людей. Залило водою і брудом майже 9 тис. присадибних ділянок, 3 тис. підвалів, 427 км автодоріг, 110 км доріг зруйновано. Доведеться відбудовувати чи зводити по-новому 90 мостів.

ДСНС відправила борошно, цукор, крупи і хліб для мешканців Верховинського району, який відрізала негода.

У Чернівецькій області зранку 24 червня стався обрив на газопроводі до розподільної станції Брусниця. Декілька сіл, у яких живе майже 4 тис. людей, залишились без газу.

У селі Бобівці Сторожинецького району знесло міст та по одній з вулиць підмило газопровід. Керівник «Регіональної газової компанії» Олег Ніконоров повідомив, що Чернівці забезпечуються газом із резервного напрямку.

«Чернівцігаз» підтримують тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут вже відключені від газопостачання (понад 1000 абонентів), — написав Ніканоров у Фейсбук.

Дощ і пориви вітру обірвали лінії електропередач і знеструмили 120 населених пунктів у шести областях. Найбільше постраждала Івано-Франківська область (62), Сумська (17), Житомирська (16), Чернівецька (13) області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим терміново вилетіли до Івано-Франківської області. Там вони проведуть зустріч з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім Карпат, сильні зливи залили й інші міста на заході України. У Рівному, наприклад, автомобілісти могли у деяких районах не їхати, а тільки плавати дорогами міста.