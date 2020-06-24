Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140222-dojdi-v-ukraine-prekraschautsya-prognoz-pogody-na-25-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 июня будет сложной в западных областях. Дожди с грозами прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В других регионах ожидается облачность с прояснениями. Ночью прогнозируют от 13° до 19° тепла, а днем столбики термометров покажут 22−30° выше нуля. Ветер завтра северо-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве в ближайшие сутки должна быть малооблачная и без существенных осадков. Столбики термометров ночью суток покажут 15−17° тепла, а днем 26−28° тепла по Цельсию. В Харькове тоже прогнозируют облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Гидрометцентр завтра обещает в Одессе дожди с грозами в течение суток. Температурные показатели в курортном городе следующие: ночью температура воздуха 17−19° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погодные условия во Львове в четверг будут все еще сложными: обещают грозы и осадки. Температура воздуха ночью ожидается 14−16° тепла, а днем — 23−25° выше нуля. Ливни в Карпатах и грозы тоже ожидаются завтра. Ночью воздух прогреется до 14−16° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, сильные ливни привели к образованию паводков в Украине. В частности, пострадал горнолыжный курорт «Буковель» и окрестные населенные пункты.