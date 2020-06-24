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Ракурс
Дело против топ-менеджеров «Антонова» возбудили в СБУ, фото — "Укроборонпром"

Дело против топ-менеджеров «Антонова» возбудили в СБУ

24 июн 2020, 17:01
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Уголовное производство против бывшего руководства госпредприятия «Антонов» открыло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Дело открыли по результатам проверки топ-менеджеров украинских авиастроителей, сообщили в «Укроборонпроме». СБУ подозревает их по ч. 1 ст. 333 «Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю» УК Украины.

Во время проверки в мае установили факты неэффективного управления «Антоновым», нецелевое использование собственности, злоупотребления, которые могли привести к убыткам и навредить репутации госпредприятия.

В начале июня «Укроборонпром» уволил президента ГП «Антонов» Александра Донца и назначил и.о. Александра Лося, ранее работавшего вице-президентом по проектированию. Впрочем, Окружной админсуд Киева приостановил действие решения госконцерна.

В «Укроборонпроме» заявляли, что уволят Донца с 15 июня, потому что предыдущий приказ по 9 июня отменили из-за того, что Донец находился на больничном.


22 июня Окружной административный суд города Киева повторно восстановил Донца на посту президента «Антонова», остановив и второй приказ о его увольнении.

Кроме того, профсоюз «Антонова» подал иск в Окружной админсуд об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка. Этот документ передал «Антонов» в управление «Укроборонпрому». Впоследствии иск отозвали.

Источник: Ракурс


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