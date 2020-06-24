Справу проти топ-менеджерів «Антонова» порушили в СБУ, фото — "Укроборонпром"

https://racurs.ua/ua/n140220-spravu-proty-top-menedjeriv-antonova-porushyly-v-sbu.html

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Кримінальне провадження проти колишнього керівництва держпідприємства «Антонов» відкрило Головне слідче управління Служби безпеки України.

Справу відкрили за результатами перевірки топ-менеджерів українського авіабудівника, повідомили в «Укроборонпромі». СБУ підозрює їх за ч. 1 ст. 333 «Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю» КК України.

Під час перевірки у травні виявили факти про неефективне управління «Антоновим», нецільове використання власності, зловживання, які могли призвести до збитків і зашкодити репутації держпідприємства.

На початку червня «Укроборонпром» звільнив президента ДП «Антонов» Олександра Донця і призначив в.о. Олександра Лося, який раніше працював віце-президента з проектування. Утім, Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення держконцерну.

В «Укроборонпромі» заявляли, що звільнять Донця з 15 червня, бо попередній наказ за 9 червня скасували через те, що Донець перебував на лікарняному.

22 червня Окружний адміністративний суд міста Києва повторно поновив Донця на посаді президента «Антонова», зупинивши й другий наказ про його звільнення.

Крім того, профспілка «Антонова» подала позов до Окружного адмінсуду про скасування постанови екс-прем'єра Арсенія Яценюка, відповідно до якої «Антонов» передали в управління «Укроборонпрому», але згодом позов відкликали.