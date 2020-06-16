«Укроборонпром» виніс повторне рішення про звільнення президента ДП «Антонов»

«Укроборонпром» повторно звільнив президента ДП «Антонов». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n139787-ukroboronprom-vynis-povtorne-rishennya-pro-zvilnennya-prezydenta-dp-antonov.html

Ракурс

Державний концерн «Укроборонпром» виніс повторне рішення про звільнення із займаної посади президента Державного підприємства «Антонов» Олександра Донця. Також у концерні прокоментували інформацію про відновлення Донця на посаді у судовому порядку.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті «Укроборонпрому».

У концерні повідомили, що станом на вечір 15 червня «Укроборонпром» не отримував від суду жодних рішень щодо відновлення на посаді Донця. Крім того, у Єдиному державному реєстрі судових рішень також відсутня інформація про таке рішення суду.

В «Укроборонпромі» також здивовані зверненням Донця до адміністративного суду, тому що президент ДП «Антонов» не є державною посадою, а концерн не є органом влади. Тому не існує юридичних підстав для звернення Донця до адміністративного суду.

У «Укроборонпромі» уточнили, що наказ від 9 червня про звільнення Донця було анульовано, тому що 12 червня концерн отримав листок непрацездатності, який свідчить про те, що на момент звільнення Донець перебував на лікарняному.

А 15 червня був підписаний новий наказ про звільнення Донця з посади президента ДП «Антонов».

Гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус заявив, що недосконалість судової системи та правового поля приводило до того, що держпідприємствам доводилося роками терпіти неефективних керівників. Абромавичус додав, що він не бачить Донця на посаді керівника ДП «Антонов», тому що у них зовсім різні погляди на майбутнє компанії, а також різні думки щодо численних порушень і зловживань, які були виявлені під час останньої перевірки підприємства.

Як раніше писав «Ракурс», вчора юридична фірма «Ілляшев та Партнери» повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення про звільнення Донця з посади президента ДП «Антонов».