«Укроборонпром» вынес повторное решение об увольнении президента ГП «Антонов»

«Укроборонпром» повторно уволил президента ГП «Антонов». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n139787-ukroboronprom-vynes-povtornoe-reshenie-ob-uvolnenii-prezidenta-gp-antonov.html

Ракурс

Государственный концерн «Укроборонпром» вынес повторное решение об увольнении из занимаемой должности президента Государственного предприятия «Антонов» Александра Донца. Также в концерне прокомментировали появившуюся информацию о восстановлении Донца в должности в судебном порядке.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте «Укроборонпрома».

В концерне сообщили, что по состоянию на вечер 15 июня «Укроборонпром» не получал из суда никаких решений относительно восстановления в должности Донца. Кроме того, в Едином государственном реестре судебных решений также отсутствует информация о таком решении суда.

Также в «Укроборонпроме» удивлены обращением Донца в административный суд, так как президент ГП «Антонов» не является государственной должностью, а концерн не является органом власти. Поэтому не существует юридических оснований для обращения Донца в административный суд.

В «Укроборонпроме» уточнили, что приказ от 9 июня об увольнении Донца был аннулирован, потому что 12 июня концерн получил листок нетрудоспособности, который свидетельствует о том, что на момент увольнения Донец находился на больничном.

А 15 июня был подписан новый приказ об увольнении Донца с должности президента ГП «Антонов».

Гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс заявил, что несовершенство судебной системы и правового поля приводило к тому, что госпредприятиям приходилось годами терпеть неэффективных руководителей. Абромавичюс добавил, что он не видит Донца на должности руководителя ГП «Антонов», потому что у них совершенно разные взгляды на будущее компании, а также различное мнение относительно многочисленных нарушений и злоупотреблений, которые были выявлены во время последней проверки предприятия.

Как ранее писал «Ракурс», вчера юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» сообщила, что Окружной административный суд Киева приостановил действие решения об увольнении Донца с должности президента ГП «Антонов».