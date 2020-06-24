Налог на автомобиль предлагают ввести в «Слуге народа» — кого он затронет

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Налог на автомобиль предлагают расширить в «Слуге народа». Нововведение может затронуть владельцев дорогих транспортных средств, выпущенных до 8 лет назад. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект № 3704.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что каждый владелец дорогого авто ежегодно платит 25 тыс. грн. Ранее эта нома касалась исключительно владельцев элитных машин (выпущенных до пяти лет назад и стоимостью более 375 минимальных зарплат — 1,7 млн грн), однако «слуги» решили существенно расширить этот список.

Если новый законопроект найдет поддержку в парламенте, тогда заработают новые критерии по уплате налога:

возраст элитного автомобиля будет повышен до 8 лет;

стоимость — до 200 минимальных заработных плат (944 тыс. грн или 35 тыс. долл.).

Установить ставку налогообложения этим налогом в расчете на календарный год в шесть размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) периода (например, по состоянию на 2020 год это 28,3 тыс. грн) вместо действующей на сегодня ставки в 25 тыс. грн. При этом, полная ставка будет уплачиваться за транспортные средства за годом изготовления не старше пяти лет, а по годам изготовления транспортных средств — от восьми до пяти лет от полной ставки устанавливается понижающий коэффициент 0,5 (например, если 2020 год изготовления — 14,15 тыс. грн), — говорится в пояснительной записке.



В случае неуплаты этого налога законодатели предусмотрели увеличение суммы налога.

За первые 90 дней просрочки — плюс 10% к штрафу, а после 90 дней — 20%. Также законопроект предусматривает арест авто.