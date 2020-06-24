Ремонт дорог. Дело.юа

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У Київській області завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ — Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95.

Автошлях ремонтували у межах реалізації програми «Велике будівництво». Дорожники оновили 25 км дороги на території Київської та Черкаської областей. Про це 24 червня повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського заявили, що до 2021 року «Укравтодор» планує повне оновлення траси М-05: заплановане проектування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв’язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

Неподалік Києва вже встановили пункт автоматичного вагового контролю, тут вже автоматично фіксують вагу всіх вантажівок, які їздять цим автошляхом. Наразі пункт проходить сертифікацію та стандартизацію.

Голова «Укравтодору» Олександр Курбаков зазначив, незабаром почнуться роботи на 40 км дороги в Київській області, від Білої Церкви до Ставища. Наразі це остання погана ділянка дороги М-05 в області.

Наразі дорожники проектують ділянки для ремонту в трьох областях. Крім того, в цьому році почнуть будувати дорожні розв’язки — одна з них запланована біля Віти Поштової, інша — в Чабанах.

А для збереження автодоріг в «Укравтодорі» планують закупити три майданчики для зважування вантажівок у русі. Також дорожники опрацьовують можливість впровадження довгострокових контрактів на утримання дороги. Наразі в України є один пілотний контракт на семирічне експлуатаційне утримання дороги, який фінансується у рамках спільного проекту з ЄБРР та ЄІБ.

Нагадаємо, у квітні розпочався капітальний ремонт дороги Новобахмутівка — Піски у Бахмутському районі Донецької області. На капремонт шляху з держбюджету виділили 80 млн 544 тис. грн.