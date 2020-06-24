Во время заседания Харьковского горсовета, фото: Дмитрий Маринин

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Депутатов Харьковского горсовета могут оштрафовать за отсутствие масок на лицах во время сегодняшнего заседания горсовета.

Полиция получила заявление о нарушении карантинных требований в ходе сегодняшнего заседания горсовета. В результате на заседание выезжал экипаж патрульной полиции. Правоохранители, в частности, опросили свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Бывший депутат горсовета Дмитрий Маринин сообщил в своем Фейсбуке, что именно он подал в полицию это заявление.

Он также опубликовал фото соответствующего документа.

На сегодняшнем заседании горсовета, по информации местных СМИ, без маски были мэр Харькова Геннадий Кернес, первый заместитель мэра Игорь Терехов и секретарь горсовета Александр Новак.

Напомним, работники Харьковского областного диспансера радиационной защиты начали массово увольняться, после того, как в это заведение перевели больного коронавирусом.