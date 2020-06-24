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Ракурс
Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: 112 Украина

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных (ИНФОГРАФИКА)

24 июн 2020, 16:13
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Зарплата министра Украины в условиях коронавирусного карантина не должна превышать 47 тыс. грн и главы всех министерств не стали нарушать в мае установленный лимит, кроме министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который получил 48 тыс. 624 грн.

Зарплаты остальных министров не превысили 47 тыс. 230 грн. Меньше всех получил министр внутренних дел Арсен Аваков — 38 тыс. 20 грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал 46 тыс. 603 грн, сообщает «Слово и Дело».

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Зато некоторые заместители министров получили значительно больше своих непосредственных начальников. Так заместители Авакова получили от 50 тыс. 63 грн до 72 тыс. 666 грн и «обскакали» своего руководителя по сумме зарплаты.

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Больше всех получила замминистра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская — 188 тыс. 236 грн. Она получила компенсацию за отпуск и премию.

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Замминистра экономики Юлия Свириденко получила 96 тыс. 622 грн. По 70 тыс. 686 грн насчитали зарплаты двум заместителям главы Минобороны — Анатолию Петренко и Александру Полищуку.

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело


Зарплаты Авакова и Шмыгаля оказались ниже, чем у подчиненных. Фото: Слово и Дело

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин до конца карантина ограничил размер зарплат топ-чиновников. Теперь они не могут превышать 47 тыс. грн.


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