Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос по делу о захвате власти, фото — Высокий замок

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Петра Порошенко вызвали на очередной допрос в Госбюро расследований. На этот раз пятого президента следователи хотят видеть 30 июня в 10.00.

Порошенко допросят в уголовном производстве, которое зарегистрировали по факту возможного захвата государственной власти. Дело открыли по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Порошенко вызывают в ГБР в статусе подозреваемого.

Портнов утверждал, что пятый президент изменил процедуру назначения членов Высшего совета правосудия при проведении соответствующего конкурса и это позволило ему назначать их вне конкурса. Порошенко утверждает, что действовал в соответствии с законом.

Портнов обвинял Порошенко в превышении служебных полномочий и действиях, направленных на насильственное изменение власти.

Фамилия пятого президента Украины фигурирует в около 20 уголовных производствах, которые были открыты после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова сказала, что 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка и четыре — она ​​сама. Производства начинали как по заявлениям определенных лиц, так и по решению суда.

Один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщал, что у защиты информация об этих делах «неполная и неточная», якобы есть по крайней мере четыре производства, о существовании которых они знают из неофициальных источников, однако ни одного документа ни Порошенко, ни адвокаты не получали.

18 июня в Печерском суде Порошенко начали избирать меру пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Суд возобновится 1 июля.