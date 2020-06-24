Днестр вышел из берегов и хлынул на Винниччину, в Ровно плавали авто: фото, видео

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Днестр вышел из берегов и хлынул на набережную Могилев-Подольского в Винницкой области в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС. Местные жители обнародовали в соцсетях последствия прибытия «большой воды» в город. Парк, отдельные улицы и приусадебные участки Могилев-Подольского затопило.

Сейчас уровень воды в Днестре 6,25 м. Началось подтопление нескольких улиц и усадеб. Ситуация контролируемая. Поступление воды из Галича и Залещиков уменьшилось, запас водохранилища Днестровской ГЭС — около 2 м. Это гораздо больший резерв, чем в 2008 году, когда город серьезно затопило (тогда было всего 20 см), — сообщил мэр города Петр Бровко.

По его словам, городские власти не исключают увеличения объема затопленных территорий. Он добавил, что критическим моментом для города можно считать показатель уровня воды в 7,20 м.

Ранее Укргидрометеоцентр предупреждал, что в зависимости от времени сбросов воды Днестровской ГЭС уровень воды в Днестре в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления приречных участков и отдельных объектов и населенных пунктов в Винницкой области, которые прилегают к руслу реки. Сброс воды вызван необходимостью пропуска дождевого паводка, который возник в результате сильных осадков в верховьях Днестра.

Также в Ровно и области вчера бушевала непогода. Сильный ливень заливал улицы и частные домохозяйства. В областном центре выпало свыше 30 мм осадков, дороги снова превратились в реки, в результате чего некоторым авто пришлось «плавать». Спасатели ГСЧС откачали около 8 тыс. куб. м воды.