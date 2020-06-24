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Днестр вышел из берегов и хлынул на Винниччину, в Ровно плавали авто: фото, видео

Днестр затопил набережную города на Винниччине, в Ровно снова плавали авто (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2020, 15:49
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Днестр вышел из берегов и хлынул на набережную Могилев-Подольского в Винницкой области в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС. Местные жители обнародовали в соцсетях последствия прибытия «большой воды» в город. Парк, отдельные улицы и приусадебные участки Могилев-Подольского затопило.

Сейчас уровень воды в Днестре 6,25 м. Началось подтопление нескольких улиц и усадеб. Ситуация контролируемая. Поступление воды из Галича и Залещиков уменьшилось, запас водохранилища Днестровской ГЭС — около 2 м. Это гораздо больший резерв, чем в 2008 году, когда город серьезно затопило (тогда было всего 20 см), — сообщил мэр города Петр Бровко.

Дністер затопив набережну міста на Вінниччині

Дністер затопив набережну міста на Вінниччині

По его словам, городские власти не исключают увеличения объема затопленных территорий. Он добавил, что критическим моментом для города можно считать показатель уровня воды в 7,20 м.

Ранее Укргидрометеоцентр предупреждал, что в зависимости от времени сбросов воды Днестровской ГЭС уровень воды в Днестре в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления приречных участков и отдельных объектов и населенных пунктов в Винницкой области, которые прилегают к руслу реки. Сброс воды вызван необходимостью пропуска дождевого паводка, который возник в результате сильных осадков в верховьях Днестра.

Также в Ровно и области вчера бушевала непогода. Сильный ливень заливал улицы и частные домохозяйства. В областном центре выпало свыше 30 мм осадков, дороги снова превратились в реки, в результате чего некоторым авто пришлось «плавать». Спасатели ГСЧС откачали около 8 тыс. куб. м воды.

У Рівному плавали авто

У Рівному плавали авто


У Рівному плавали авто

Источник: Ракурс


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