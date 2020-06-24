Дністер вийшов з берегів і ринув на Вінниччину, у Рівному плавали авто: фото, відео

https://racurs.ua/ua/n140214-dnister-zatopyv-naberejnu-mista-na-vinnychchyni-u-rivnomu-plavaly-avto-foto-video.html

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Дністер вийшов з берегів і ринув на набережну Могилів-Подільського у Вінницькій області внаслідок контрольованого скиду води із водосховища Дністровської ГЕС. Місцеві мешканці оприлюднили у соцмережах наслідки прибуття «великої води» у місто. Парк, окремі вулиці та присадибні ділянки Могилів-Подільського затопило.

Зараз рівень води у Дністрі 6,25 м. Почалось підтоплення декількох вулиць, є підтоплення садиб. Ситуація контрольована. Надходження води із Галича та Заліщиків зменшилось, запас водосховища Дністровської ГЕС — близько 2 м. Це набагато більший резерв, аніж у 2008 році, коли місто серйозно затопило (тоді було всього 20 см), — поінформував мер міста Петро Бровко.

За його словами, міська влада не виключає збільшення обсягу затоплених територій. Він додав, що критичним моментом для міста можна вважати показник рівня води у 7,20 м.

Раніше Укргідрометеоцентр попереджав, що залежно від величин часових скидів води Дністровською ГЕС рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення прирічкових ділянок та окремих об'єктів та населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки. Необхідність скиду води викликана потребою пропуску дощового паводку, який виник внаслідок сильних опадів у верхів’ях Дністра.

Також у Рівному та області вчора вирувала негода. Сильна злива затоплювала вулиці та приватні домогосподарства. В обласному центрі випало понад 30 мм опадів, дороги знову перетворилися на ріки, внаслідок чого деяким авто довелося «плавати». Рятувальники ДСНС відкачали близько 8 тис. куб. м води.