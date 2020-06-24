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Дністер вийшов з берегів і ринув на Вінниччину, у Рівному плавали авто: фото, відео

Дністер затопив набережну міста на Вінниччині, у Рівному плавали авто (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2020, 15:49
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Дністер вийшов з берегів і ринув на набережну Могилів-Подільського у Вінницькій області внаслідок контрольованого скиду води із водосховища Дністровської ГЕС. Місцеві мешканці оприлюднили у соцмережах наслідки прибуття «великої води» у місто. Парк, окремі вулиці та присадибні ділянки Могилів-Подільського затопило.

Зараз рівень води у Дністрі 6,25 м. Почалось підтоплення декількох вулиць, є підтоплення садиб. Ситуація контрольована. Надходження води із Галича та Заліщиків зменшилось, запас водосховища Дністровської ГЕС — близько 2 м. Це набагато більший резерв, аніж у 2008 році, коли місто серйозно затопило (тоді було всього 20 см), — поінформував мер міста Петро Бровко.

Дністер затопив набережну міста на Вінниччині

Дністер затопив набережну міста на Вінниччині

За його словами, міська влада не виключає збільшення обсягу затоплених територій. Він додав, що критичним моментом для міста можна вважати показник рівня води у 7,20 м.

Раніше Укргідрометеоцентр попереджав, що залежно від величин часових скидів води Дністровською ГЕС рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення прирічкових ділянок та окремих об'єктів та населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки. Необхідність скиду води викликана потребою пропуску дощового паводку, який виник внаслідок сильних опадів у верхів’ях Дністра.

Також у Рівному та області вчора вирувала негода. Сильна злива затоплювала вулиці та приватні домогосподарства. В обласному центрі випало понад 30 мм опадів, дороги знову перетворилися на ріки, внаслідок чого деяким авто довелося «плавати». Рятувальники ДСНС відкачали близько 8 тис. куб. м води.

У Рівному плавали авто

У Рівному плавали авто


У Рівному плавали авто

Джерело: Ракурс


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