Повінь у Карпатах зруйнувала дорогу з людьми, з’явилося моторошне відео

https://racurs.ua/ua/n140207-zsuv-runtu-poglynuv-dorogu-u-karpatah-dytyna-led-vstygla-vidskochyty-vid-prirvy-video.html

Ракурс

Повінь у Карпатах та масивні зсуви ґрунту зруйнували дорогу у Яремче, на якій в той момент перебували люди. На відеохостингу YouTube опублікували відеозапис, де зафіксовано момент руйнування автошляху за мить після того, як жінка з маленькою дитиною перестрибують на твердий ґрунт.

Мамо, мені страшно, — говорить дитина.

За хвилину зсув ґрунту поглинув шматок дороги.

Також у мережі оприлюднили відеозапис з водоспаду в Яремче. Одна із туристичних візитівок Карпат внаслідок сильних злив перетворилася у моторошне місце, де вирує бурхлива стихія води.

Нагадаємо, на території 15 адміністративних районів Івано-Франківщини підтоплено майже 5 тис. житлових будинків. Повінь у Карпатах зруйнувала 110 км автодоріг і 90 мостів. Троє осіб загинуло, ще одна — зникла безвісти.