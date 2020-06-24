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Ракурс
Повінь у Карпатах зруйнувала дорогу з людьми, з’явилося моторошне відео

Зсув ґрунту «поглинув» дорогу у Карпатах, дитина ледь встигла відскочити від прірви (ВІДЕО)

24 чер 2020, 14:25
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Повінь у Карпатах та масивні зсуви ґрунту зруйнували дорогу у Яремче, на якій в той момент перебували люди. На відеохостингу YouTube опублікували відеозапис, де зафіксовано момент руйнування автошляху за мить після того, як жінка з маленькою дитиною перестрибують на твердий ґрунт.

Мамо, мені страшно, — говорить дитина.

За хвилину зсув ґрунту поглинув шматок дороги.

Також у мережі оприлюднили відеозапис з водоспаду в Яремче. Одна із туристичних візитівок Карпат внаслідок сильних злив перетворилася у моторошне місце, де вирує бурхлива стихія води.


Нагадаємо, на території 15 адміністративних районів Івано-Франківщини підтоплено майже 5 тис. житлових будинків. Повінь у Карпатах зруйнувала 110 км автодоріг і 90 мостів. Троє осіб загинуло, ще одна — зникла безвісти.

Джерело: Ракурс


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