Повінь у Карпатах затопила “коронавірусну” лікарню, є зниклий безвісти: фото, відео

https://racurs.ua/ua/n140203-povin-u-karpatah-zatopyla-koronavirusnu-likarnu-ie-znyklyy-bezvisty-foto-video.html

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Повінь у Карпатах у 2020 році фактично перевищує масштаби стихії 2008 року, вважає прем'єр Денис Шмигаль, який сьогодні інспектує потерпілі західні регіони.

Ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року, — зазначив глава уряду.

За його словами, зараз проводиться евакуація пацієнтів затопленої районної лікарні міста Галич.

Існують певні ускладнення через те, що там є хворі на коронавірус, — зазначив прем'єр.

Шмигаль також пообіцяв 24 червня ухвалити рішення щодо подолання наслідків стихії.

Окрім цього, прем'єр зауважив, що потерпілі регіони уже отримують гуманітарні вантажі. Зокрема, воду, хліб, продукти харчування і медикаменти сьогодні гелікоптером відправили у Верховинський район.

В Івано-Франківській області загинуло три людини від стихії. Одна — зникла безвісти, — інформує прес-служба Кабінету міністрів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що нині закритий для руху поїздів перегін Заболотів — Видинів.

Чиновник додав, що у Галичі Івано-Франківської області перекрито рух на автомобільному мості через Дністер. Також на 49-му кілометрі автошляху Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський стався зсув гірських порід поблизу Буковецького перевалу. Рух дорогою перекрито.

До боротьби зі стихією влада залучила понад 1,5 тис. поліцейських, рятувальників та нацгвардійців, зокрема для проведення моніторингу — 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції заявив, що столиця готова відправити рятувальників у західний регіони на допомогу в боротьбі з наслідками стихії.

Всі бачили, який там паводок і як потерпають люди. Я переконаний: ми не маємо право стояти осторонь, — наголосив Кличко.

За інформацією Держслужби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок стихійного лиха в Івано-Франківській області підтопленими опинилися понад 200 населених пунктів, до 29 з яких немає під’їзду. Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів.