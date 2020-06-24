Наводнение в Карпатах затопило «коронавирусную» больницу, есть пропавший без вести: фото, видео

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Наводнение в Карпатах в 2020 году фактически превышает масштабы стихии 2008 года, считает премьер Денис Шмыгаль, который сегодня проверяет пострадавшие западные регионы.

Ситуация критическая. Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года, — отметил глава правительства.

По его словам, сейчас проводится эвакуация пациентов затопленной районной больницы города Галич.

Существуют определенные сложности из-за того, что там есть больные на коронавирус, — отметил премьер.

Шмыгаль также пообещал 24 июня принять решение о выделении средств для преодоления последствий стихии.

Кроме этого, премьер отметил, что пострадавшие регионы уже получают гуманитарные грузы. В частности, воду, хлеб, продукты питания и медикаменты сегодня вертолетом отправили в Верховинский район.

В Ивано-Франковской области погибли три человека. Один — пропал без вести, — сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что сейчас закрыт для движения поездов перегон Заболотив — Видинев.

Чиновник добавил, что в Галиче Ивано-Франковской области перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр. Также на 49-м километре автодороги Р-24 Татаров — Каменец-Подольский произошло смещение горных пород близ Буковецкого перевала. Движение по этому участку перекрыто.

К борьбе со стихией власти привлекли свыше 1,5 тыс. полицейских, спасателей и нацгвардейцев, в частности для проведения мониторинга — 110 гвардейцев горно-патрульной роты.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции заявил, что столица готова отправить спасателей в западные регионы, чтобы помочь в борьбе с последствиями стихии.

Все видели, какой там паводок и как страдают люди. Я убежден: мы не должны стоять в стороне, — отметил Кличко.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате стихийного бедствия в Ивано-Франковской области подтопленными оказались более 200 населенных пунктов, к 29 из которых нет подъезда. Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов.