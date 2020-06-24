Виталий Кличко. Фото: Minval.az

https://racurs.ua/n140202-postradavshie-ot-vzryva-na-poznyakah-poluchat-raznuu-materialnuu-pomosch-klichko.html

Ракурс

Киевская власть приняла решение выплатить пострадавшим жильцам дома на Позняках, в котором произошел взрыв, материальную помощь. Всем пострадавшим будет выплачено по 50 тыс. грн.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всем, кто в результате взрыва получил тяжелые травмы, будет выплачено по 80 тыс. грн. Жильцам, которые в результате инцидента получили травмы средней тяжести, выплатят по 70 тыс. грн материальной помощи. Граждане, получившие легкие травмы, могут рассчитывать на 60 тыс. грн материальной помощи.

Родственникам погибших в результате взрыва будет выплачено по 100 тыс. грн компенсации за каждую смерть.

Кличко уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение и в скором времени материальная помощь будет выплачена всем пострадавшим.

Мэр Киева также добавил, что он обратился к премьер-министру с предложением относительно выделения нового жилья для людей, которые в результате взрыва остались без крова над головой. Половину средств на жилье готов выделить бюджет Киева, а половину средств Кличко предложил выделить из государственного бюджета.

На эти цели из бюджета Киева планируют выделить 30 млн грн. Эти деньги могут быть выплачены в качестве денежной компенсации по рыночной стоимости разрушенного жилья или же направлены на приобретение нового жилья.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что дом, в котором произошел взрыв, скорее всего, будет демонтирован. Его жителям приобретут новые квартиры, а также выплатят единовременное пособие.