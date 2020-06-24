В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слуга народа» в Фейсбуке

https://racurs.ua/n140201-koronavirus-v-kieve-ne-otstupaet-za-sutki-obnarujili-esche-pochti-100-bolnyh-infografika.html

Ракурс

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали еще 99 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это значительно больше, чем в прошедшие сутки, когда был зафиксирован 61 новый случай коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в ходе сегодняшнего брифинга.

Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировали в Деснянском (21 больной) и Оболонском (18 больных) районах Киева.

Среди новых случаев инфицирования — 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет, трое девочек в возрасте от одного до 14 лет, а также 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет и пять мальчиков в возрасте от одного до 11 лет.

14 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

За сутки в столице заболели пятеро медиков.

Всего за все время эпидемии в Киеве обнаружили уже более 4,5 тыс. случаев коронавируса.

Выздоровели в Киеве 25 человек. Таким образом, за все время пандемии в столице эту болезнь одолели уже 1 тыс. 440 жителей Киева.

На сегодня в больницах находятся 232 больных COVID-19, еще у 33 пациентов есть подозрение на это заболевание.

Всего в тяжелом состоянии находится 51 больной. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек.

Напомним, количество жертв коронавируса в Киеве уже превысило 100 человек.