Новости Ровенщины: драка активистов, титушек и полиции произошла во время визита Кивы и «слуги» в Березно, фото — Ровно вечернее

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Драка и столкновения активистов, титушек и полиции сопровождали визит нардепа Ильи Киви и «слуги» Сергея Литвиненко в райцентр на Ровенщине. Полиция задержала 15 человек.

Пострадал начальник патрульной полиции области Сергей Мерчук. Он попытался отбросить ногой пиротехническое устройство, которое бросили в толпу, но после взрыва упал. Мерчука отправили в больницу на обследование.

В Березном активисты нескольких правых организаций требовали встречи с нардепом-мажоритарщиком от СН Литвиненко, чтобы услышать от него объяснения по поводу законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который он призвал поддержать в начале июня, чтобы «придать динамику минскому процессу».

На митинг в центре Березно пришли примерно 130 человек. Кива в этот день открывал в райцентре офис своего движения «Патриоты — за жизнь», а Литвиненко проводил прием граждан.

Когда нардепы выезжали из райцентра, активисты начали их догонять и бросать в машины яйца, камни и пакеты с краской. В это время привезенные сторонники нардепов стали на их защиту. Возникла потасовка, во время которой и пострадал главный коп.

Полиция стреляла в воздух и задержала 15 наиболее агрессивных участников инцидента.

Представители «Нацкорпуса» объяснили, что спровоцировали конфликт якобы иногородние «титушки», которые начали бежать, разрывать ряды полиции и применять газ.

Полиция навела порядок, сделали им коридор, чтобы выехать из города. Когда выезжали — с одной машины на киевских номерах бросили петарду. Полиция подумала, что это мы и бросилась шеренгой бить всех наших, — рассказал «UA: Ровно» активист Дмитрий Зварыч.

У нардепа Литвиненко назвали инцидент в Ровенской области «провокацией радикалов» и написали заявление в Офис генпрокурора.

В областной организации «Слуги народа» считают неприемлемым совместный с Кивой визит Литвиненко в Березно.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.