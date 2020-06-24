Возврат денег участникам пробного ВНО продлится полгода. Фото: Пятачок

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Ракурс

Возврат денег участникам пробного внешнего независимого оценивания будет производиться с 1 июля по 1 декабря 2020 года. Министерство финансов и Министерство образования и науки совместно разработали упрощенную процедуру возврата средств, которые были уплачены участниками пробного ВНО.

Для этих целей решено было использовать отделения «ПриватБанка», сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство образования и науки, которое является главным распорядителем возвратных средств, должно заключить с «ПриватБанком» соответствующий договор.

Механизм возврата денег выглядит следующим образом. Центр оценивания качества образования обязан до 30 июня сформировать и передать МОН базу данных, которая будет содержать необходимую информацию, в том числе десятизначный уникальный номер каждого участника пробного ВНО. Кроме того, база будет содержать ФИО участников, их контактные телефонные номера, а также суммы, которые подлежат возврату. МОН до 1 июля 2020 года передаст эту базу «ПриватБанку».

Участникам, которые являются клиентами «ПриватБанка», денежные средства будут зачислены на банковские карты. Остальным участникам «ПриватБанк» откроет банковские карты, на которые будут зачислены деньги. СМС-сообщения об открытии карты участники пробного ВНО получат на мобильный телефон. Для получения банковской карты необходимо явиться в отделение «ПриватБанка» с документом, подтверждающим личность, не позднее 1 декабря.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин решил выделить средства для возвращения денег, уплаченных участниками за прохождение пробного ВНО, из фонда борьбы с COVID-19.