Повернення коштів учасникам пробного ЗНО триватиме півроку. Фото: П'ятачок

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Ракурс

Повернення коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання буде проводитися з 1 липня по 1 грудня 2020 року. Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки спільно розробили спрощену процедуру повернення коштів, які були сплачені учасниками пробного ЗНО.

Для цього було вирішено скористатися послугами відділень «ПриватБанку», повідомляє прес-служба Мінфіну.

Міністерство освіти і науки, яке є головним розпорядником вказаних коштів, має укласти з «ПриватБанком» відповідний договір.

Механізм повернення грошей виглядає наступним чином. Центр оцінювання якості освіти зобов’язаний до 30 червня сформувати і передати МОН базу даних, яка міститиме необхідну інформацію, у тому числі десятизначний унікальний номер кожного учасника пробного ЗНО. Крім того, база міститиме ПІБ учасників, їхні контактні номери телефонів, а також суми, які підлягають поверненню. МОН до 1 липня 2020 року передасть цю базу «ПриватБанку».

Учасникам, які є клієнтами «ПриватБанку», грошові кошти будуть зараховані на банківські карти. Іншим учасникам «ПриватБанк» відкриє банківські карти, на які будуть зараховані кошти. СМС-повідомлення про відкриття карти учасники пробного ЗНО отримають на мобільний телефон. Для отримання банківської карти необхідно з’явитися у відділення «ПриватБанку» з документом, що підтверджує особу, не пізніше 1 грудня.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін вирішив виділити кошти для повернення грошей, сплачених учасниками за проходження пробного ЗНО, з фонду боротьби з COVID-19.