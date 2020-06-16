Пробне ЗНО 2020. Фото: pravda.if.ua

https://racurs.ua/ua/n139767-minfin-rozrobyv-mehanizm-povernennya-koshtiv-za-probne-zno-2020.html

Ракурс

Пробне ЗНО 2020 у зв’язку з коронавірусом не відбулося у пунктах тестування. Кожен учасник сплатив у середньому по 145 грн за кожен навчальний предмет. Незважаючи на те, що 85% усіх грошових коштів було направлено на друк зошитів для тестування, в уряді все ж вирішили повернути гроші учасникам.

Міністерство фінансів уже розробило механізм повернення грошей за пробне ЗНО, повідомляє Урядовий портал.

Близько 52 млн грн найближчим часом буде перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Мінфін розробив максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися із заявою до регіонального відділення УЦОЯО, зазначивши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

У Мінфіні відзначили, що найближчої середи цей механізм повинен бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

Як раніше писав «Ракурс», пробне ЗНО в онлайн-режимі не можуть здати абітурієнти через технічні проблеми з сайтами Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.