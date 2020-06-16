Пробное ВНО 2020. Фото: pravda.if.ua

https://racurs.ua/n139767-minfin-razrabotal-mehanizm-vozvrata-deneg-za-probnoe-vno-2020.html

Ракурс

Пробное ВНО 2020 в связи с коронавирусом не состоялось в пунктах тестирования. Каждый участник уплатил в среднем по 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% всех денежных средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, в правительстве все же решили вернуть деньги участникам.

Министерство финансов уже разработало механизм возврата денег за пробное ВНО, сообщает Правительственный портал.

Около 52 млн грн в ближайшее время будет перечислено на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Минфин разработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться с заявлением в региональное отделение УЦОКО, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

В Минфине отметили, что в ближайшую среду этот механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Как ранее писал «Ракурс», пробное ВНО в онлайн-режиме не могут сдать абитуриенты из-за технических проблем с сайтами Украинского и региональных центров оценивания качества образования.