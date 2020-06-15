Завтра праздник Лукьяна-ветряка. Фото: etnoua.info

https://racurs.ua/n139766-zavtra-prazdnik-lukyana-vetryaka-i-blumsdey.html

Ракурс

Православная церковь завтра чтит память мученика Лукиллиана Бельгийского, которого в народе называют Лукьяном-ветряком.

Праздник прозван «ветряком», потому что по направлению ветров в этот день судят о предстоящей погоде и урожайности. В этот день украинские селяне наблюдают за ветром. Предки верили, что благоприятным считается только южный ветер, ибо он обещает быстрый рост яровых культур. Северо-западный ветер нагоняет сырость и виноват в частых болезнях. Считалось, что в этот день восточный ветер неблагоприятен тем, что разносит инфекцию. Северо-восточный приносит затяжные дожди, которые вредят зерновым культурам.

Кроме того, завтра в мире отмечают Блумсдей или День Блума. Поклонники ирландского писателя Джеймса Джойса основали это праздник в честь главного героя романа Джойса «Улисс». Также завтра — Международный день семейных денежных переводов.

Чего нельзя делать 16 июня:

Предки считали, что сон с 15 на 16 июня вещий. Он сбудется очень скоро, но рассказывать о нем не стоит.

Кроме того, не стоит 16 июня заключать какие-то соглашения. Нужно обдумать все хорошо и перенести это дело на другой день.

Народные приметы на 16 июня:

Весь день идет дождь — будет много грибов.

Совы кричат — к непогоде.

Утром по воде туман стелется — к солнечной погоде.

Если гроза — уборка сена будет плохая.

День ангела 16 июня празднуют: Алина, Жюстина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна и Юлиан.

Напомним, в этом году в Украине ввели новый праздник — День фермера, который будут отмечать 19 июня. Праздник вводится с целью чествования самоотверженного труда фермерских хозяйств, их вклада в развитие агропромышленного комплекса.