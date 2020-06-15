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Ракурс
Завтра свято Лук'яна-вітряка. Фото: etnoua.info

Завтра — свято Лук’яна-вітряка та Блумсдей

15 чер 2020, 22:57
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Православна церква завтра вшановує пам’ять мученика Лукілліана Бельгійського, якого в народі називають Лук’яном-вітряком.

Свято прозване «вітряком», тому що за напрямком вітрів у цей день судять про майбутню погоду і врожайність. Цього дня українські селяни спостерігають за вітром. Предки вірили, що сприятливим вважається тільки південний вітер, бо він обіцяє швидке зростання ярих культур. Північно-західний вітер наганяє вогкість і винен у частих недугах. Вважалося, що цього дня східний вітер несприятливий тим, що розносить інфекцію. Північно-східний приносить затяжні дощі, які шкодять зерновим культурам.

Крім того, завтра у світі відзначають Блумсдей або День Блума. Шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса заснували це свято на честь головного героя роману Джойса «Улісс». Також завтра — Міжнародний день сімейних грошових переказів.

Чого не можна робити 16 червня:

  • Предки вважали, що сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
  • Крім того, не варто 16 червня укладати якісь угоди. Варто обдумати все добре і перенести цю справу на інший день.

Народні прикмети на 16 червня:

  • Весь день йде дощ — буде багато грибів.
  • Сови кричать — до негоди.
  • Вранці по воді туман стелиться — до сонячної погоди.
  • Якщо гроза — прибирання сіна буде погане.

День ангела 16 червня святкують: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна та Юліан.

Нагадаємо, цього року в Україні започаткували нове свято — День фермера, яке відзначатимуть 19 червня. Свято запроваджується з метою вшанування самовідданої праці фермерських господарств, їхнього внеску в розвиток агропромислового комплексу.

Джерело: Ракурс


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