Наслідки ДТП, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n140198-dtp-na-stolychnomu-shose-kyieva-sprovokuvala-masshtabnyy-zator-troie-ludey-v-tyajkomu-stani-foto.html

Ракурс

ДТП за участі легкового автомобіля та маршрутки сталася сьогодні на Столичному шосе Києва неподалік від бази «Динамо».

Зіткнулися легковий автомобіль та автобус. ДТП спровокувала масштабний автомобільний затор довжиною кілька кілометрів. Про це повідомляє кореспондент «Ракурсу» з місця події.

На місце інциденту прибуло кілька автомобілів швидкої допомоги.

У соцмережах з’явилися повідомлення про те, що в результаті ДТП троє осіб перебувають у тяжкому стані.

За словами свідків інциденту, легковий автомобіль влетів у маршрутне таксі, після чого обидва транспорті засоби вилетіли з дороги.

Нагадаємо, вчора у Києві та Київській області сталося кілька ДТП з перекиданням автомобілів. Зокрема, у Вишгородському районі перекинувся вантажний автомобіль «Камаз», вантаж якого розкидало по дорозі, що ускладнило проїзд інших автомобілів.