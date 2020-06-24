Буковель затопило, паводок у Карпатах зняли з безпілотника: фото, відео

Буковель затопило, наслідки паводку в Карпатах зняли з дрона (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140197-bukovel-zatopylo-naslidky-pavodku-v-karpatah-znyaly-z-drona-foto-video.htmlРакурс
«Буковель» затопило внаслідок сильних злив та паводку, який охопив Івано-Франківську область та інші регіони західної України. Очевидці оприлюднили у соцмережах відеозаписи затоплених вулиць гірськолижного курорту та навколишніх населених пунктів.
Також стало відомо, що внаслідок паводку у Карпатах 23 червня на трасі Н-09 Мукачево — Львів у селі Микуличин (дорога на «Буковель») селевий потік зніс на автошлях сотні тонн каміння та гірської породи. У середу прес-служба гірськолижного курорту повідомила про відновлення руху:
Станом на ранок 24 червня рух дорогою Н-09 відновлено. Таким чином рух до «Буковелю» зі сторони Яремче відкритий.
У Службі автомобільних доріг регіону зазначили, що на подолання наслідків стихії пішло сім годин. Потік води з бічного гірського потічка на трасі Н-09 спрямовано у водопропускну трубу.
Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків проінспектував стан дамб на підходах до міста. Він назвав найбільш проблемні ділянки дамб.
Наслідки паводку у Вижницькому районі Чернівецької області зняли з дрону. Фото оприлюднила у Фейсбук Dronarium.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Івано-Франківській області негода пошкодила залізничні колії.
Пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин та Микуличин-Ворохта. Тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ, — зазначив міністр у Фейсбук.