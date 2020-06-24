Буковель затопило, паводок у Карпатах зняли з безпілотника: фото, відео

https://racurs.ua/ua/n140197-bukovel-zatopylo-naslidky-pavodku-v-karpatah-znyaly-z-drona-foto-video.html

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«Буковель» затопило внаслідок сильних злив та паводку, який охопив Івано-Франківську область та інші регіони західної України. Очевидці оприлюднили у соцмережах відеозаписи затоплених вулиць гірськолижного курорту та навколишніх населених пунктів.

Також стало відомо, що внаслідок паводку у Карпатах 23 червня на трасі Н-09 Мукачево — Львів у селі Микуличин (дорога на «Буковель») селевий потік зніс на автошлях сотні тонн каміння та гірської породи. У середу прес-служба гірськолижного курорту повідомила про відновлення руху:

Станом на ранок 24 червня рух дорогою Н-09 відновлено. Таким чином рух до «Буковелю» зі сторони Яремче відкритий.

У Службі автомобільних доріг регіону зазначили, що на подолання наслідків стихії пішло сім годин. Потік води з бічного гірського потічка на трасі Н-09 спрямовано у водопропускну трубу.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків проінспектував стан дамб на підходах до міста. Він назвав найбільш проблемні ділянки дамб.

Наслідки паводку у Вижницькому районі Чернівецької області зняли з дрону. Фото оприлюднила у Фейсбук Dronarium.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Івано-Франківській області негода пошкодила залізничні колії.