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Ракурс
Буковель затопило, паводок у Карпатах зняли з безпілотника: фото, відео

Буковель затопило, наслідки паводку в Карпатах зняли з дрона (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2020, 12:02
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«Буковель» затопило внаслідок сильних злив та паводку, який охопив Івано-Франківську область та інші регіони західної України. Очевидці оприлюднили у соцмережах відеозаписи затоплених вулиць гірськолижного курорту та навколишніх населених пунктів.

Буковель затопило, паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Також стало відомо, що внаслідок паводку у Карпатах 23 червня на трасі Н-09 Мукачево — Львів у селі Микуличин (дорога на «Буковель») селевий потік зніс на автошлях сотні тонн каміння та гірської породи. У середу прес-служба гірськолижного курорту повідомила про відновлення руху:

Станом на ранок 24 червня рух дорогою Н-09 відновлено. Таким чином рух до «Буковелю» зі сторони Яремче відкритий.

Буковель затопило, паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

У Службі автомобільних доріг регіону зазначили, що на подолання наслідків стихії пішло сім годин. Потік води з бічного гірського потічка на трасі Н-09 спрямовано у водопропускну трубу.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків проінспектував стан дамб на підходах до міста. Він назвав найбільш проблемні ділянки дамб.

Буковель затопило, паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Наслідки паводку у Вижницькому районі Чернівецької області зняли з дрону. Фото оприлюднила у Фейсбук Dronarium.

Паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Паводок у Карпатах зняли з безпілотника / Фото: Фейсбук

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Івано-Франківській області негода пошкодила залізничні колії.


Пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин та Микуличин-Ворохта. Тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ, — зазначив міністр у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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