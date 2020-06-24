У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Bgvesti.net

https://racurs.ua/ua/n140196-rosiyanam-ta-amerykancyam-obmejat-v-yizd-do-ies-cherez-vysoku-zahvoruvanist-na-covid-19-zmi.html

Ракурс

Євросоюз з 1 липня планує відкрити для низки країн свої кордони, закриті у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Однак громадянам РФ, Бразилії та США, ймовірно, буде заборонено відвідувати ЄС через високу захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 у цих країнах. Про це повідомляє видання The New York Times з посилання на проекти відповідних документів.

Зазначається, що наразі в ЄС є два можливі списки країн, громадянам яких дозволять перетнути межі Євросоюзу. У двох цих списках присутній Китай, але відсутні США та інші країни, в яких, як вважається, є високий ризик інфікуватися коронавірусом.

Остаточне рішення про відкриття кордонів у ЄС мають ухвалити на початку наступного тижня.

Заборона на відвідування Євросоюзу для американців частково відображає зміну картини пандемії, наголошує видання.

У березні, коли Європа була епіцентром захворюваності, президент США Дональд Трамп заборонив громадянам більшості країн Євросоюзу відвідувати Америку. Своє рішення Трамп тоді пояснював необхідністю захистити США від коронавірусу.

Однак сьогодні Європа значною мірою стримала спалах, в той час як США наразі лідирують за кількістю виявлених випадків коронавірусу — понад 2,4 млн із загалом 9,3 млн у світі. Бразилія на другому місці — 1,15 млн випадків COVID-19, Росія — на третьому (понад 606 тис.).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно включило нашу державу до списку так званих «червоних» країн за ризиком захворіти на коронавірус.