В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Bgvesti.net

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Евросоюз с 1 июля планирует открыть для ряда стран свои границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса.

Однако гражданам РФ, Бразилии и США, вероятно, будет запрещено посещать ЕС из-за высокой заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 в этих странах. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на проекты соответствующих документов.

Отмечается, что в настоящее время в ЕС есть два возможные списки стран, гражданам которых позволят пересечь границы Евросоюза. В двух этих списках присутствует Китай, но отсутствуют США и другие страны, в которых, как считается, есть высокий риск заразиться коронавирусом.

Окончательное решение об открытии границ в ЕС должны принять в начале следующей недели.

Запрет на посещение Евросоюза для американцев частично отражает изменение картины пандемии, отмечает издание.

В марте, когда Европа была эпицентром заболеваемости, президент США Дональд Трамп запретил гражданам большинства стран Евросоюза посещать Америку. Свое решение Трамп тогда объяснял необходимостью защитить США от коронавируса.

Однако сегодня Европа в значительной степени сдержала вспышку, в то время как США пока лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса — более 2,4 млн из всего 9,3 млн в мире. Бразилия на втором месте — 1,15 млн случаев COVID-19, Россия — на третьем (более 606 тыс.).

Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно включило наше государство в список так называемых «красных» стран по риску заболеть коронавирусом.