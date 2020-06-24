Буковель затопило, паводок в Карпатах сняли с дрона: фото, видео

https://racurs.ua/n140197-bukovel-zatopilo-posledstviya-pavodka-v-karpatah-snyali-s-drona-foto-video.html

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«Буковель» затопило в результате сильных ливней и наводнения, охватившего Ивано-Франковскую область и другие регионы западной Украины. Очевидцы обнародовали в соцсетях видеозаписи улиц горнолыжного курорта и близлежащих населенных пунктов, которые охватила «большая вода».

Также стало известно, что в результате паводка в Карпатах 23 июня на трассе Н-09 Мукачево — Львов в селе Микуличин (дорога на «Буковель») селевой поток снес на автодорогу сотни тонн камней и горной породы. В среду пресс-служба горнолыжного курорта сообщила о возобновлении движения:

По состоянию на утро 24 июня движение по дороге Н-09 восстановлено. Таким образом движение к «Буковелю» со стороны Яремче открыто.

В Службе автомобильных дорог региона отметили, что на преодоление последствий стихии понадобилось семь часов. Поток воды из бокового горного ручья на трассе Н-09 спасатели направили в водопропускную трубу.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив проинспектировал состояние дамб на подходах к городу. Он назвал наиболее проблемные участки, где сейчас ведутся экстренные работы.

Последствия паводка в Выжницком районе Черновицкой области сняли с дрона. Фото обнародовала в Фейсбук Dronarium.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Ивано-Франковской области непогода повредила железнодорожные пути.