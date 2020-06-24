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Последствия ДТП, фото: «Ракурс»
ДТП на Столичном шоссе Киева спровоцировало масштабную пробку, трое тяжелораненных (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140198-dtp-na-stolichnom-shosse-kieva-sprovocirovalo-masshtabnyy-zator-tri-cheloveka-v-tyajelom.htmlРакурс
ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки произошла сегодня на Столичном шоссе Киева неподалеку от базы «Динамо».
Столкнулись легковой автомобиль и автобус. ДТП спровоцировало масштабную автомобильную пробку длиной несколько километров. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса» с места события.
На место инцидента прибыли несколько автомобилей скорой помощи.
В соцсетях появились сообщения о том, что в результате ДТП три человека находятся в тяжелом состоянии.
По словам свидетелей инцидента, легковой автомобиль влетел в маршрутное такси, после чего оба транспортные средства вылетели с дороги.
Напомним, вчера в Киеве и Киевской области произошли несколько ДТП с опрокидыванием автомобилей. В частности, в Вышгородском районе перевернулся грузовой автомобиль «Камаз», груз которого разбросало по дороге, что усложнило проезд других автомобилей.