Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП, фото: «Ракурс»

ДТП на Столичном шоссе Киева спровоцировало масштабную пробку, трое тяжелораненных (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2020, 12:24
999

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки произошла сегодня на Столичном шоссе Киева неподалеку от базы «Динамо».

Столкнулись легковой автомобиль и автобус. ДТП спровоцировало масштабную автомобильную пробку длиной несколько километров. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса» с места события.

На место инцидента прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

В соцсетях появились сообщения о том, что в результате ДТП три человека находятся в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей инцидента, легковой автомобиль влетел в маршрутное такси, после чего оба транспортные средства вылетели с дороги.

Последствия ДТП, фото: «Ракурс»

Последствия ДТП, фото: «Ракурс»

Последствия ДТП, фото: «Ракурс»

Последствия ДТП, фото: «Ракурс»

Последствия ДТП, фото: dtp.kiev.ua


Напомним, вчера в Киеве и Киевской области произошли несколько ДТП с опрокидыванием автомобилей. В частности, в Вышгородском районе перевернулся грузовой автомобиль «Камаз», груз которого разбросало по дороге, что усложнило проезд других автомобилей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров