Последствия ДТП, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n140198-dtp-na-stolichnom-shosse-kieva-sprovocirovalo-masshtabnyy-zator-tri-cheloveka-v-tyajelom.html

Ракурс

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки произошла сегодня на Столичном шоссе Киева неподалеку от базы «Динамо».

Столкнулись легковой автомобиль и автобус. ДТП спровоцировало масштабную автомобильную пробку длиной несколько километров. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса» с места события.

На место инцидента прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

В соцсетях появились сообщения о том, что в результате ДТП три человека находятся в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей инцидента, легковой автомобиль влетел в маршрутное такси, после чего оба транспортные средства вылетели с дороги.

Напомним, вчера в Киеве и Киевской области произошли несколько ДТП с опрокидыванием автомобилей. В частности, в Вышгородском районе перевернулся грузовой автомобиль «Камаз», груз которого разбросало по дороге, что усложнило проезд других автомобилей.