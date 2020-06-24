Новини Рівненщини: бійка активістів, тітушок і поліції сталася під час візиту Киви і «слуги» в Березне, фото — Рівне вечірнє

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Бійка і штовханина активістів, тітушок і поліції супроводжувала візит нардепа Іллі Киви і «слуги» Сергія Литвиненка в райцентр на Рівненщині. Під час сутичок поліція затримала 15 осіб.

Постраждав і начальник патрульної поліції області Сергій Мерчук. Він спробував відкинути ногою піротехнічний пристрій, який кинули у натовп, але після вибуху впав. Мерчука відправили у лікарню на обстеження.

У Березному активісти кількох правих організацій вимагали зустрітися з нардепом-мажоритарником від СН Литвиненком, аби почути від нього пояснення щодо законопроекту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, який він закликав підтримати на початку червня, аби «надати динаміку мінському процесу».

На мітинг у центрі Березного прийшли приблизно 130 людей. Кива відкривав в райцентрі офіс свого руху «Патріоти — за життя», а Литвиненко проводив прийом громадян.

Коли нардепи виїздили з райцентру, активісти почали їх наздоганяти та жбурляти камыння, яйця і пакет з фарбою. В цей час привезені прихильники нардепів стали на їхній захист. Виникла сутичка, під час якої й постраждав головний коп.

Поліція стріляла в повітря і затримала 15 найбільш агресивних учасників та вилучила п’ять авто.

Представники «Нацкорпусу» пояснили, що спровокували конфлікт буцімто немісцеві «тітушки», які почали бігти, розривати ряди поліції і застосовувати газ.

Поліція навела порядок, зробили їм коридор, щоб виїхати з міста. Коли виїжджали — з однієї автівки на київських номерах кинули петарду. Поліція подумала, що це ми і кинулася шеренгою бити всіх наших, — розповів «UA: Рівне» активіст Дмитро Зварич.

В нардепа Литвиненка назвали інцидент на Рівненщині «провокацією радикалів» і написали заяву в Офіс генпрокурора. В обласній організації «Слуги народу» вважають неприйнятним спільний із Кивою візит Литвиненка в Березне.

Поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.