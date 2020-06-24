У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Слуга народу» у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n140201-koronavirus-u-kyievi-ne-vidstupaie-za-dobu-vyyavyly-sche-mayje-100-hvoryh-infografika.html

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У Києві за минулу добу зафіксували ще 99 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це значно більше ніж минулої доби, коли було зафіксовано 61 новий випадок коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього брифінгу.

Найбільше випадків захворювання за добу зафіксовано у Деснянському (21 хворий) та Оболонському (18 хворих) районах Києва.

Серед нових випадків інфікування — 60 жінок віком від 22 до 70 років, троє дівчаток віком від одного до 14 років, а також 31 чоловік віком від 19 до 74 років та п’ятеро хлопчиків віком від одного до 11 років.

14 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляцїі.

За добу у столиці захворіли п’ятеро медиків.

Загалом за весь час епідемії у Києві виявили вже понад 4,5 тис. випадків коронавірусу.

Одужали в Києві 25 людей. Таким чином, за весь час пандемії у столиці цю хворобу здолали вже 1 тис. 440 мешканців Києва.

Станом на сьогодні в лікарнях Києва перебувають 232 хворих на COVID-19, ще у 33 пацієнтів є підозра на це захворювання.

Загалом у тяжкому стані перебуває 51 хворий. До апарату штучно вентиляції легень підключена одна людина.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у Києві вже перевищила 100 осіб.