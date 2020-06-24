Віталій Кличко. Фото: Minval.az

https://racurs.ua/ua/n140202-postrajdali-vid-vybuhu-na-poznyakah-otrymaut-riznu-materialnu-dopomogu-klychko.html

Ракурс

Київська влада прийняла рішення виплатити постраждалим мешканцям будинку на Позняках, у якому стався вибух, матеріальну допомогу. Усім постраждалим буде виплачено по 50 тис. грн.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Усім, хто у результаті вибуху отримав важкі травми, буде виплачено по 80 тис. грн. Мешканцям, які в результаті інциденту отримали травми середньої тяжкості, виплатять по 70 тис. грн матеріальної допомоги. Громадяни, які отримали легкі травми, можуть розраховувати на 60 тис. грн матеріальної допомоги.

Родичам загиблих у результаті вибуху буде виплачено по 100 тис. грн компенсації за кожну смерть.

Кличко уточнив, що вже підписав відповідне розпорядження і незабаром матеріальну допомогу буде виплачено усім постраждалим.

Мер Києва також додав, що він звернувся до прем'єр-міністра з пропозицією щодо виділення нового житла для людей, які в результаті вибуху залишилися без даху над головою. Половину коштів на житло готовий виділити бюджет Києва, а половину коштів Кличко запропонував виділити з державного бюджету.

Із бюджету Києва планують виділити 30 млн грн. Ці гроші можуть бути виплачені у якості грошової компенсації за ринковою вартістю зруйнованого житла або ж спрямовані на придбання нового житла.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко заявив, що будинок, у якому стався вибух, швидше за все, буде демонтовано. Його жителям придбають нові квартири, а також виплатять одноразову допомогу.