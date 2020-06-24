Наводнение в Карпатах разрушило дорогу с людьми, появилось жуткое видео

https://racurs.ua/n140207-opolzen-poglotil-dorogu-v-karpatah-rebenok-edva-uspel-otskochit-ot-propasti-video.html

Ракурс

Наводнение в Карпатах и массивные оползни разрушили дорогу в Яремче, на которой в тот момент находились люди. На видеохостинге YouTube опубликовали видеозапись, где зафиксирован момент обрушения автодороги за мгновение после того, как женщина с маленьким ребенком перепрыгивают на твердую почву.

Мама, мне страшно, — говорит ребенок.

Спустя минуту оползень «поглотил» часть дороги.

Также в сети обнародовали видеозапись с водопада в Яремче. Одна из туристических достопримечательностей Карпат из-за сильных ливней превратилась в жуткое место, где бурлит стихия воды.

Кроме этого, пользователь Фейсбук Янина Лучейко сообщила, что в Верховине в поселке Кривец прошло три оползня.

Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Смещение произошло неподалеку от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое, — написала Лучейко.

Она добавила, что два оползня снесли естественную дамбу и вода пошла в Черный Черемош. По словам девушки, озеро Кривое образовалось в 2008 году во время наводнения.

Вода унесла с берегов карпатских рек весь мусор. Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго копили. Весь мусор вскоре окажется в море… В этом году Карпатам потребуется чрезвычайная помощь, — резюмировала Лучейко.

Напомним, на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области подтоплены почти 5 тыс. жилых домов. Наводнение в Карпатах разрушило 110 км автодорог и 90 мостов. Три человека погибли, еще один — пропал без вести.