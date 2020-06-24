«Укрзализныця» возобновляет движение поездов во Львов. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n140206-v-ukrzaliznyci-nazvali-datu-vozobnovleniya-dvijeniya-poezdov-do-lvova.html

Ракурс

«Укрзализныця» возобновляет движение поездов дальнего сообщения. Уже с 26 июня будут запущены поезда во Львов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Укрзализныци».

Речь идет о поездах:

№ 743/744 Дарница, Киев — Львов (Интерсити+);

№ 715/716 Киев — Львов;

№ 91/92 Киев — Львов (Интерсити+);

№ 12/11 Львов — Одесса.

Кроме того, завтра, 25 июня, возобновляется движение 12 пригородных поездов во Львовской области, а с 26 июня будет запущено еще восемь пригородных поездов.

В «Укрзализныце» призвали всех пассажиров придерживаться карантинных правил, обязательно соблюдать дистанцию, надевать защитные маски и пользоваться дезинфекторами. За соблюдением правил карантина в вагонах будут следить проводники.

В сообщении указано, что билеты на поезда можно приобрести в кассах или на официальном сайте компании. На сегодняшний день «Укрзализныця» запустила 44 пассажирских поезда.

Как ранее писал «Ракурс», в «Укрзализныце» заявили, что запуск дополнительных «летних» поездов в курортные регионы Украины будет возможен лишь после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.