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Ракурс
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов во Львов. Фото: Укринформ

В «Укрзализныце» назвали дату запуска поездов во Львов

24 июн 2020, 14:02
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«Укрзализныця» возобновляет движение поездов дальнего сообщения. Уже с 26 июня будут запущены поезда во Львов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Укрзализныци».

Речь идет о поездах:

  • № 743/744 Дарница, Киев — Львов (Интерсити+);
  • № 715/716 Киев — Львов;
  • № 91/92 Киев — Львов (Интерсити+);
  • № 12/11 Львов — Одесса.

Кроме того, завтра, 25 июня, возобновляется движение 12 пригородных поездов во Львовской области, а с 26 июня будет запущено еще восемь пригородных поездов.

В «Укрзализныце» призвали всех пассажиров придерживаться карантинных правил, обязательно соблюдать дистанцию, надевать защитные маски и пользоваться дезинфекторами. За соблюдением правил карантина в вагонах будут следить проводники.


В сообщении указано, что билеты на поезда можно приобрести в кассах или на официальном сайте компании. На сегодняшний день «Укрзализныця» запустила 44 пассажирских поезда.

Как ранее писал «Ракурс», в «Укрзализныце» заявили, что запуск дополнительных «летних» поездов в курортные регионы Украины будет возможен лишь после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Источник: Ракурс


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