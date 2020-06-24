В «Укрзалізниці» назвали дату запуску потягів до Львоваhttps://racurs.ua/ua/n140206-v-ukrzaliznyci-nazvaly-datu-vidnovlennya-ruhu-potyagiv-do-lvova.htmlРакурс
«Укрзалізниця» відновлює рух потягів дальнього сполучення. Вже з 26 червня будуть запущені потяги до Львова.
Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці».
Йдеться про потяги:
- № 743/744 Дарниця, Київ — Львів (Інтерсіті+);
- № 715/716 Київ — Львів;
- № 91/92 Київ — Львів (Інтерсіті+);
- № 12/11 Львів — Одеса.
Крім того, завтра, 25 червня, поновлюється рух 12 приміських потягів у Львівській області, а з 26 червня буде запущено ще вісім приміських потягів.
В «Укрзалізниці» закликали усіх пасажирів дотримуватися карантинних правил, обов’язково дотримуватися дистанції, надягати захисні маски та користуватися дезінфекторами. За дотриманням правил карантину у вагонах стежитимуть провідники.
У повідомленні зазначено, що квитки на потяги можна придбати у касах або на офіційному сайті компанії. Наразі «Укрзалізниця» запустила 44 пасажирських потяги.
Як раніше писав «Ракурс», в «Укрзалізниці» заявили, що запуск додаткових «літніх» поїздів до курортних регіонів України буде можливий лише після стабілізації епідеміологічної ситуації у країні.