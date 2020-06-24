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Ракурс
«Укрзалізниця» відновлює рух потягів до Львова. Фото: Укрінформ

В «Укрзалізниці» назвали дату запуску потягів до Львова

24 чер 2020, 14:02
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«Укрзалізниця» відновлює рух потягів дальнього сполучення. Вже з 26 червня будуть запущені потяги до Львова.

Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Йдеться про потяги:

  • № 743/744 Дарниця, Київ — Львів (Інтерсіті+);
  • № 715/716 Київ — Львів;
  • № 91/92 Київ — Львів (Інтерсіті+);
  • № 12/11 Львів — Одеса.

Крім того, завтра, 25 червня, поновлюється рух 12 приміських потягів у Львівській області, а з 26 червня буде запущено ще вісім приміських потягів.

В «Укрзалізниці» закликали усіх пасажирів дотримуватися карантинних правил, обов’язково дотримуватися дистанції, надягати захисні маски та користуватися дезінфекторами. За дотриманням правил карантину у вагонах стежитимуть провідники.


У повідомленні зазначено, що квитки на потяги можна придбати у касах або на офіційному сайті компанії. Наразі «Укрзалізниця» запустила 44 пасажирських потяги.

Як раніше писав «Ракурс», в «Укрзалізниці» заявили, що запуск додаткових «літніх» поїздів до курортних регіонів України буде можливий лише після стабілізації епідеміологічної ситуації у країні.

Джерело: Ракурс


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