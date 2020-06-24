«Укрзалізниця» відновлює рух потягів до Львова. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n140206-v-ukrzaliznyci-nazvaly-datu-vidnovlennya-ruhu-potyagiv-do-lvova.html

Ракурс

«Укрзалізниця» відновлює рух потягів дальнього сполучення. Вже з 26 червня будуть запущені потяги до Львова.

Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Йдеться про потяги:

№ 743/744 Дарниця, Київ — Львів (Інтерсіті+);

№ 715/716 Київ — Львів;

№ 91/92 Київ — Львів (Інтерсіті+);

№ 12/11 Львів — Одеса.

Крім того, завтра, 25 червня, поновлюється рух 12 приміських потягів у Львівській області, а з 26 червня буде запущено ще вісім приміських потягів.

В «Укрзалізниці» закликали усіх пасажирів дотримуватися карантинних правил, обов’язково дотримуватися дистанції, надягати захисні маски та користуватися дезінфекторами. За дотриманням правил карантину у вагонах стежитимуть провідники.

У повідомленні зазначено, що квитки на потяги можна придбати у касах або на офіційному сайті компанії. Наразі «Укрзалізниця» запустила 44 пасажирських потяги.

Як раніше писав «Ракурс», в «Укрзалізниці» заявили, що запуск додаткових «літніх» поїздів до курортних регіонів України буде можливий лише після стабілізації епідеміологічної ситуації у країні.