У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Вечерний Гродно»

https://racurs.ua/ua/n140205-v-yizd-do-ies-dlya-ukrayinciv-mojut-ne-dozvolyty-z-1-lypnya-zmi.html

Ракурс

Громадянам України в’їзд до Євросоюзу можуть не дозволити з 1 липня — дати, в яку, як очікується, ЄС відкриє свої кордони для країн, в яких немає загрозливої ситуації з коронавірусом.

Збільшення кількості інфікованих коронарвірусом осіб, яке останнім часом спостерігається в Україні, перевищує допустимі показники, котрі, як очікується, Єврокомісія встановить для держав, громадян яких пропускатимуть до Шенгенської зони, повідомляє видання «Європейська правда».

У ЗМІ потрапив проект рішення Єврокомісії щодо відкриття кордонів Євросоюзу. Він передбачає, що головним критерієм, за яким вирішуватимуть, чи пропускатимуть громадян певної країни до ЄС, стане кількість нових інфікувань на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Наразі головні дебати в ЄС переважно ведуться щодо того, яким буде цей показник — 10 на 100 тис. населення чи 20 на 100 тис. населення (в середньому по ЄС він становить 16), повідомляє видання The New York Times з посиланням на інформовані джерела.

В Україні цей показник, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 14 днів становить 26,65 на 100 тис. населення, що перевищує критерії обох можливих варіантів відповідного рішення ЄС.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, обмеження на в’їзд до ЄС з 1 липня також діятимуть для громадян США, РФ та Бразилії.