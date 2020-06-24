В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Вечерний Гродно»

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Гражданам Украины въезд в Евросоюз могут не разрешить с 1 июля — даты, в которую, как ожидается, ЕС откроет свои границы для стран, в которых нет угрожающей ситуации с коронавирусом.

Увеличение количества инфицированных коронарвирусом лиц, наблюдаемое в последнее время в Украине, превышает допустимые показатели, которые, как ожидается, Еврокомиссия установит для государств, граждане которых будут пропускать в Шенгенскую зону, сообщает издание «Европейская правда».

В СМИ попал проект решения Еврокомиссии об открытии границ Евросоюза. Он предусматривает, что главным критерием, по которому будут решать, пропускать ли граждан определенной страны в ЕС, станет количество новых заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Сейчас главные дебаты в ЕС преимущественно ведутся относительно того, каким будет этот показатель — 10 на 100 тыс. населения или 20 на 100 тыс. населения (в среднем по ЕС он составляет 16), сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В Украине этот показатель, по данным Министерства здравоохранения, за последние 14 дней составляет 26,65 на 100 тыс. населения, что превышает критерии обоих возможных вариантов соответствующего решения ЕС.

Напомним, по информации СМИ, ограничения на въезд в ЕС с 1 июля также будут действовать для граждан США, РФ и Бразилии.