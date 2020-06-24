Заместителями Венедиктовой стали орденоносцы и защитники Януковича — расследование, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n140204-zamestitelyami-venediktovoy-stali-ordenonoscy-i-zaschitniki-yanukovicha-rassledovanie-video.html

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Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила своими заместителями борца с Майданом и награжденных Виктором Януковичем чиновников.

Игорь Мустеца через суд пытался отменить решения райсовета в поддержку Евромайдана, об импичменте Януковича и отставке Николая Азарова, а Андрей Любович и Алексей Симоненко получили награды от президента-беглеца, сообщается в расследовании программы «Наши деньги».

Журналисты изучили послужной список заместителей и обнаружили в нем награду за не слишком успешное расследование, особое внимание от Валерия Хорошковского и борьбу против Евромайдана.

Любович, который сейчас отвечает и за расследование «дел Майдана», получил в 2012 году медаль «За труд и доблесть» от Януковича благодаря экс-генпрокурору Пшонке — за расследование терактов в Днепре.

Впрочем, это дело развалилось, а прокуратуру обвинили в фальсификации. Прокуроры требовали для «террористов» пожизненное заключение, но те вышли на свободу сразу после вынесения приговора.

Симоненко получил в 2011 году от Януковича звание заслуженного юриста, несколько медалей и орден (это произошло с подачи главы СБУ Хорошковского). Хорошковский также выдал Симоненко ряд ведомственных наград.

Мустеца через суд пытался отменить решение районного совета в поддержку Евромайдана. Во время Революции достоинства он был прокурором Шевченковского района в Черновцах.

В постановлении Черновицкого окружного админсуда говорится, что прокурор Мустеца обжаловал два решения Шевченковского райсовета, в которых депутаты требовали продолжить евроинтеграционные процессы, отставки Азарова и импичмента Януковичу.

Пятый президент, Петр Порошенко, присвоил Мустеце звание заслуженного юриста и наградил орденом «За заслуги» III степени.