Венедиктова для меня — Маргарет Тэтчер: однопартиец Зеленского восхищается генпрокурором

https://racurs.ua/n138975-v-partii-zelenskogo-venediktovu-schitaut-ukrainskoy-margaret-tetcher.html

Ракурс

Ирина Венедиктова — украинская Маргарет Тэтчер, а также профессионал и лидер, у которого есть все шансы продвинуться в большой политике. Такого мнения придерживается юрист-международник, нардеп от «Слуги народа» Александр Мережко.

В комитете Рады по правовой политике я попал в сильную команду профессионально состоявшихся коллег, и я считаю, что это — определенная школа, что я получил хороший опыт… Там находятся люди, которые говорят с тобой на одном языке… Я, к примеру, очень высоко ценю Ирину Венедиктову. Она — лидер. Для меня она — Маргарет Тэтчер, — заявил Мережко в интервью для LB.ua.

По его словам, в парламентском комитете Венедиктова была «играющим тренером».

Она умеет переносить стресс. Я вообще не удивлюсь, если она продвинется в большой политике. Когда она перешла работать в Госбюро расследований, я очень переживал за нее: из-за этих нападок, грязных инсинуаций вокруг её имени…, — отметил нардеп.

Он также подтвердил, что в команду Владимира Зеленского его пригласила именно Венедиктова.