Венедіктова для мене — Маргарет Тетчер: однопартієць Зеленського захоплюється генпрокурором

https://racurs.ua/ua/n138975-u-partiyi-zelenskogo-venediktovu-vvajaut-ukrayinskou-margaret-tetcher.html

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Ірина Венедіктова — українська Маргарет Тетчер, а також професіонал і лідер, який має всі шанси просунутися у великій політиці. Таку думку висловив юрист-міжнародник, нардеп від «Слуги народу» Олександр Мережко.

У комітеті Ради з правової політики я потрапив в сильну команду професійно досвідчених колег, і я вважаю, що це — певна школа, я отримав хороший досвід… Там люди, які говорять з тобою однією мовою… Я, наприклад, дуже високо ціную Ірину Венедіктову. Вона — лідер. Для мене вона — Маргарет Тетчер, — заявив Мережко в інтерв’ю для LB.ua.

За його словами, в парламентському комітеті Венедіктова була «гравцем-тренером».

Вона вміє переносити стрес. Я взагалі не здивуюся, якщо вона просунеться у великій політиці. Коли вона перейшла працювати в Держбюро розслідувань, я дуже переживав за неї: через ці нападки, брудні інсинуації навколо її імені…, — зазначив нардеп.

Він також підтвердив, що до команди Володимира Зеленського його запросила саме Венедіктова.