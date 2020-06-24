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Венедіктова взяла собі у заступники орденоносців і захисників Януковича — розслідування, фото — 24 канал

Заступниками Венедіктової стали орденоносці і захисники Януковича — розслідування (ВІДЕО)

24 чер 2020, 13:52
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Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками борця з Майданом і осіб, обдарованих нагородами Вікторем Януковичем.

Ігор Мустеца через суд намагався скасувати рішення райради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Миколи Азарова, а Андрій Любович та Олексій Симоненко мають нагороди від президента-втікача, повідомляється у розслідуванні програми «Наші гроші».

Журналісти вивчили послужний список заступників і виявили у ньому нагороду за не надто успішне розслідування, особливу увагу від Валерія Хорошковського та боротьбу проти Євромайдану.

Любович, який нині відповідає і за розслідування «справ Майдану», отримав у 2012 році медаль «За працю і звитягу» від Януковича завдяки екс-генпрокурору Пшонці — за розслідування терактів у Дніпрі.

Утім, та справа розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації. Прокурори вимагали для «терористів» довічного ув’язнення, натомість ті вийшли на волю одразу після проголошення вироку.

Симоненко отримав у 2011 році від Януковича звання заслуженого юриста, декілька медалей та ордени (це сталося з подачі очільника СБУ Хорошковського). Хорошковський також видав Симоненку низку відомчих нагород.

Мустеца через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану. У період Революції гідності він працював на посаді прокурора Шевченківського району в Чернівцях.


В постанові Чернівецького окружного адмінсуду йдеться про те, що прокурор Мустеца оскаржив два рішення Шевченківської райради, у яких депутати вимагали від Януковича продовжити євроінтеграційні процеси, вимагали відставки Азарова та імпічменту четвертого президента.

Наступний президент, Петро Порошенко, присвоїв Мустеці звання заслуженого юриста і нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.


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