Бійка депутатів у Росії потрапила на відео

Бійка депутатів. Фото: pdmnews.ru

https://racurs.ua/ua/n140213-biyka-deputativ-u-rosiyi-potrapyla-na-video.html

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Бійка депутатів сталася в Російській Федерації. Побилися депутати Саратовської обласної думи, конфлікт виник під час обговорення питання про порушення депутатської етики.

Інцидент трапився після того, як голова мандатної комісії розповів про скарги на недавні неетичні висловлювання представника пропутінської «Єдиної Росії» Дмитра Чернишевського та депутата від Комуністичної партії Миколи Бондаренка. Під час обговорення депутат Анатолій Ципящук кинув у комуніста пластиковою пляшкою. Про це 24 червня повідомляє видання «Подъём».

Після цього у конфлікт включилися ще кілька депутатів, які не лише махали кулаками, але й обливали один одного водою. Скандальне засідання тривало понад 12 годин.

За словами депутата Дмитра Чернишевського, бійка сталася через те, що у когось, ймовірно, «не витримали нерви». Депутата додав, що за неетичні висловлювання минулого тижня його тимчасово позбавили слова.

Нагадаємо, бельгійський оперний театр «Ла Монне» використав у своїй рекламі сезону 2020−2021 років бійки депутатів Верховної Ради України.